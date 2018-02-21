عودة حركة السير لطبيعتها قرب البيت الأبيض

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي الأربعاء إعادة فتح الطرقات القريبة من البيت الأبيض أمام حركة السير بعد إغلاقها لوجود سيارة مشبوهة.

وأوضح الجهاز على تويتر أن فريقه للكشف عن الذخائر المتفجرة رفع الشبهة عن السيارة التي أثارت شكوكا في وقت سابق.

وأضاف أن جادة بنسلفانيا وحديقة لافاييت الواقعة قبالة البيت الأبيض لا تزالان مغلقتين أمام الراجلين.

UPDATE #2: Explosive Ordnance Detection personnel have cleared the suspicious vehicle. Vehicle road closures have been lifted. Pennsylvania Avenue and Lafayette Park remain closed to pedestrians. — U.S. Secret Service (@SecretService) February 21, 2018

تحديث (14:02 ت.غ)

أعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأربعاء أنه يتعامل مع سيارة مشبوهة قرب البيت الأبيض.

وقال الجهاز المكلف بحماية رئيس البلاد، عبر حسابه في تويتر إن السيارة كانت قرب الشارع 17 المحاذي للبيت الأبيض، مشيرا إلى إغلاق جزء من الطريق أمام حركة السير.

وأضاف أن مبنى المكتب التنفيذي الجديد وهو مبنى فدرالي يقع قبالة البيت الأبيض، تم إخلاؤه.