Accessibility links

logo-print
بحث
من أميركا

'لوحات فنية'.. الثلج يكسو مدنا أميركية

الثلوج ترسم مناظر خلابة في نيويورك

لوحات فنية رسمها الثلج والجليد في مدن أميركية رغم قسوة درجات الحرارة التي انخفضت بشكل كبير، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

صورة جوية لأحد أحياء مدينة نيويورك
صورة جوية لأحد أحياء مدينة نيويورك

وتسببت العاصفة بشل حركة المطارات في نيويورك وفيضانات جليدية في بوسطن وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص، بينما تخشى السلطات انخفاضا أكبر في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.

منظر خلاب شكلته الثلوج في نيويورك
منظر خلاب شكلته الثلوج في نيويورك

درجات الحراة انخفضت بشكل كبير في نيويورك وولايات أخرى
درجات الحراة انخفضت بشكل كبير في نيويورك وولايات أخرى

إلغاء آلاف الرحلات

وسجلت اضطرابات في حركة النقل خاصة في نيويورك حيث أغلقت الخميس عدة مطارات مثل جون أف كينيدي ولاغوارديا في نيويورك.

وذكر موقع "فلايتاوير" الإلكتروني أن حوالي 4200 رحلة ألغيت وأكثر من 2200 رحلة تم تأخيرها.

وفيما تقرر فتح مطار كينيدي الجمعة، حذرت سلطات ماساتشوسيتس من أن الاضطرابات الجوية يمكن أن تستمر في بوسطن.

مطار لاغوارديا في نيويورك يستعد لاستقبال رحلات بعد إزالة الثلوج من المدرجات
مطار لاغوارديا في نيويورك يستعد لاستقبال رحلات بعد إزالة الثلوج من المدرجات

سيول "تاريخية"

ورافقت العاصفة أمواج هائلة في منطقة بوسطن أدت إلى "سيول تاريخية" على حد قول الحاكم شارلي بيكر، وهو أمر غير مسبوق منذ شباط/فبراير 1978.

وتأثرت بهذه العاصفة الكبيرة الأولى في الموسم المناطق الممتدة من الحدود الكندية حيث تجمدت مياه شلالات نياغارا جزئيا، إلى نهر بوتوماك الذي يغطيه الجليد في العاصمة واشنطن، أي كل الجزء الشمالي الشرقي الأميركي.

الجليد يغطي نهر بوتوماك في العاصمة واشنطن
الجليد يغطي نهر بوتوماك في العاصمة واشنطن

مواطنان يزيحان الثلوج عن سيارتهما في بوسطن
مواطنان يزيحان الثلوج عن سيارتهما في بوسطن

إغلاق مدراس

وفي نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا وواشنطن وفرجينيا أغلقت المدارس وقائيا الخميس. وقد استؤنفت الجمعة في بعض المناطق.​

حافلات مدرسية مغطاة بالثلوج في نيويورك
حافلات مدرسية مغطاة بالثلوج في نيويورك

حدث نادر

وتأثرت بعض مناطق الجنوب الشرقي التي لا تهطل فيها ثلوج عادة بهذه العاصفة.

فقد شهدت شواطئ فلوريدا هذا الأسبوع تساقط ثلوج للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما.

مدينة بوسطن
مدينة بوسطن

انقطاع الكهرباء

في نورث كارولاينا وفرجينيا، حرم أكثر من ثلاثين ألف شخص من التيار الكهربائي مساء الخميس، حسبما ذكرت شبكة سي أن أن.

وبلغ عدد هؤلاء ثلاثة آلاف في نيويورك ونحو عشرة آلاف في بوسطن حيث يتوقع إعادة التيار الكهربائي جزئيا في المساء.

الجليد يحيط بتمثال الحرية في نيويورك
الجليد يحيط بتمثال الحرية في نيويورك

إعلان الطوارئ

وحشدت سلطات عدد من المناطق بينها نيويورك، وسائل إضافية عبر إعلان حالة الطوارئ. وقال الحرس الوطني في بيان إنه نشر حوالي 500 رجل في ولايات نيويورك وماساتشوسيتس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيو هامشير ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، خصوصا لمهام مرتبطة بتأمين سلامة الطرق والآليات.

عامل يزيل الثلوج من أحد شوارع مدينة نيويورك
عامل يزيل الثلوج من أحد شوارع مدينة نيويورك

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم الخميس في حادث تسبب به الجليد في ساوث كارولاينا.​

قنبلة مناخية"

والعاصفة التي وصفت بأنها "قنبلة مناخية" بسبب الانخفاض السريع في الضغط، يتوقع أن تجلب موجة صقيع جديدة في الأيام المقبلة مع كتلة من الهواء الجليدي القادم من الشمال.

الثلوج ترسم مناظر خلابة في نيويورك
الثلوج ترسم مناظر خلابة في نيويورك

وبعد أن استقرت لفترة قصيرة الأربعاء، انخفضت درجات الحرارة من جديد ويفترض ألا ترتفع قبل مطلع الأسبوع المقبل.

الثلوج تغطي مدينة نيويورك
الثلوج تغطي مدينة نيويورك

Back to top
XS
SM
MD
LG