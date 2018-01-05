'لوحات فنية'.. الثلج يكسو مدنا أميركية

لوحات فنية رسمها الثلج والجليد في مدن أميركية رغم قسوة درجات الحرارة التي انخفضت بشكل كبير، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتسببت العاصفة بشل حركة المطارات في نيويورك وفيضانات جليدية في بوسطن وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص، بينما تخشى السلطات انخفاضا أكبر في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.

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​إلغاء آلاف الرحلات

وسجلت اضطرابات في حركة النقل خاصة في نيويورك حيث أغلقت الخميس عدة مطارات مثل جون أف كينيدي ولاغوارديا في نيويورك.

وذكر موقع "فلايتاوير" الإلكتروني أن حوالي 4200 رحلة ألغيت وأكثر من 2200 رحلة تم تأخيرها.

وفيما تقرر فتح مطار كينيدي الجمعة، حذرت سلطات ماساتشوسيتس من أن الاضطرابات الجوية يمكن أن تستمر في بوسطن.

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سيول "تاريخية"

ورافقت العاصفة أمواج هائلة في منطقة بوسطن أدت إلى "سيول تاريخية" على حد قول الحاكم شارلي بيكر، وهو أمر غير مسبوق منذ شباط/فبراير 1978.

وتأثرت بهذه العاصفة الكبيرة الأولى في الموسم المناطق الممتدة من الحدود الكندية حيث تجمدت مياه شلالات نياغارا جزئيا، إلى نهر بوتوماك الذي يغطيه الجليد في العاصمة واشنطن، أي كل الجزء الشمالي الشرقي الأميركي.

​إغلاق مدراس

وفي نيويورك وبوسطن وفيلادلفيا وواشنطن وفرجينيا أغلقت المدارس وقائيا الخميس. وقد استؤنفت الجمعة في بعض المناطق.​

​حدث نادر

وتأثرت بعض مناطق الجنوب الشرقي التي لا تهطل فيها ثلوج عادة بهذه العاصفة.

فقد شهدت شواطئ فلوريدا هذا الأسبوع تساقط ثلوج للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما.

انقطاع الكهرباء

في نورث كارولاينا وفرجينيا، حرم أكثر من ثلاثين ألف شخص من التيار الكهربائي مساء الخميس، حسبما ذكرت شبكة سي أن أن.

وبلغ عدد هؤلاء ثلاثة آلاف في نيويورك ونحو عشرة آلاف في بوسطن حيث يتوقع إعادة التيار الكهربائي جزئيا في المساء.

إعلان الطوارئ

وحشدت سلطات عدد من المناطق بينها نيويورك، وسائل إضافية عبر إعلان حالة الطوارئ. وقال الحرس الوطني في بيان إنه نشر حوالي 500 رجل في ولايات نيويورك وماساتشوسيتس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيو هامشير ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا، خصوصا لمهام مرتبطة بتأمين سلامة الطرق والآليات.

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم الخميس في حادث تسبب به الجليد في ساوث كارولاينا.​

​قنبلة مناخية"

والعاصفة التي وصفت بأنها "قنبلة مناخية" بسبب الانخفاض السريع في الضغط، يتوقع أن تجلب موجة صقيع جديدة في الأيام المقبلة مع كتلة من الهواء الجليدي القادم من الشمال.

وبعد أن استقرت لفترة قصيرة الأربعاء، انخفضت درجات الحرارة من جديد ويفترض ألا ترتفع قبل مطلع الأسبوع المقبل.