مشروع قرار أميركي جديد للتحقيق في الهجمات الكيماوية بسورية

قالت مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها تأمل في طرح مشروع قرار أعدته في مجلس الأمن لتحديد الجانب المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية.

واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس للتباحث في مشروع القرار الأميركي الذي يرتقب طرحه الأسبوع المقبل ويأتي بعيد أيام على إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان وطبيب أن طفلا توفي و13 شخصا على الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سورية، تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة.

وانتهى تحقيق دولي سابق، يعرف باسم آلية التحقيق المشتركة في نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما عرقلت روسيا للمرة الثالثة خلال شهر محاولات لتجديد التحقيق.

المصدر: وكالات