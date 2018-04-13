انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في آذار/مارس.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت تسعة آلاف طلب إلى مستوى بلغ 233 ألفا للأسبوع المنتهي في السابع من نيسان/أبريل.

وكان اقتصاديون توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألفا الأسبوع الماضي.

ومعدل البطالة في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى له خلال 17 عاما حيث سجل 4.1 في المئة، وهو ما لا يبتعد كثيرا عن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لمعدل يبلغ 3.8 بالمئة بنهاية العام.