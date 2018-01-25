محادثات بين واشنطن وأنقرة حول منطقة آمنة بسورية

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية كينيث ماكينزي الخميس إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تجري محادثات مع تركيا بشأن إمكانية إقامة منطقة آمنة في شمال غرب سورية، وذلك خلال تصريحات صحافية.

ويأتي ذلك رغم تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق الخميس قال فيها إنه "لن يكون من الصواب" بحث مثل هذه المنطقة قبل حل قضايا متعلقة بالثقة بين البلدين.

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وكانت أنقرة بدأت السبت عملية عسكرية في منطقة عفرين شمال غرب حلب السورية، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية بمشاركة فصائل سورية معارضة تدعمها.

ودعت إدارة الحكم الذاتي التي يقودها الأكراد في عفرين الخميس الحكومة السورية لحماية حدودها مع تركيا.

وقال بيان للإدارة على موقعها الإلكتروني "ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين ... حيث لم تقم بواجبها حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي".