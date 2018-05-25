واشنطن وأنقرة تضعان خارطة طريق بشأن منبج

حددت مجموعة العمل التركية الأميركية التي اجتمعت في أنقرة الجمعة خارطة طريق للتعاون من أجل ضمان الأمن والاستقرار في مدينة منبج شمالي سورية.

وقالت في بيان إن وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والتركي مولود تشاوش أوغلو سيجتمعان يوم الرابع من حزيران/يونيو المقبل لبحث توصيات المجموعة.

وذكرت السفارة الأميركية بأنقرة في بيان أن مجموعة العمل ناقشت الوضع في سورية وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وكان الجيش التركي قد بدأ في كانون الثاني/يناير الماضي عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في عفرين شمال سورية.

وهددت تركيا لاحقا بتوسيع الهجوم ليشمل مدينة منبج التي حررتها قوات سورية الديموقراطية بدعم التحالف الدولي، من سيطرة تنظيم داعش.