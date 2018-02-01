البنتاغون: طلبنا من تركيا وضع حد لعملياتها في عفرين

قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون العلاقات العامة دانا وايت الخميس إن البنتاغون يواصل اتصالاته بأنقرة من أجل أن تضع حدا سريعا لعملياتها في عفرين، ولكونها تشكل مصدر "إلهاء" لمساعي الحرب ضد تنظيم داعش.

وأضافت وايت في مؤتمر صحافي أن وزارة الدفاع تتفهم مخاوف تركيا حيال حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت وايت أن وزير الدفاع جيمس ماتيس مقتنع بأن ما تقوم به تركيا في عفرين لا يخدم مسار عمليات دول التحالف في محاربة الإرهاب بسورية.

وجاءت هذه التصريحات فيما استمرت الخميس المعارك العنيفة في عفرين بين القوات التركية وفصائل سورية معارضة من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردية من جهة أخرى.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب الكردية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره "إرهابيا".

وتتلقى تلك الوحدات دعما أميركيا في إطار محاربة داعش.

المصدر: الحرة