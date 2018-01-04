ترامب متفائل حول إقرار قانون جديد للهجرة

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه يعمل مع مشرعين جمهوريين لإرساء نظام هجرة يخدم العمال الأميركيين ويحسن الأمن في البلاد، وذلك في حديث أدلى به في بداية محادثات حول الهجرة مع مشرعين جمهوريين.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الكونغرس قادر على تمرير مشروع قانون إصلاح الهجرة، مضيفا أن هذا القانون سيعالج مشكلة الأشخاص الذين لا يحملون وثائق، والذين أتوا إلى الولايات المتحدة حين كانوا أطفالا، والمعروفين اختصارا بـDREAMERS.

وأشار إلى أن موضوع الجدار الحدودي مع المكسيك يجب أن يدرج في القانون، بالإضافة الى إجراءات لإنهاء الهجرة الجماعية، وبرنامج الهجرة العشوائية على أساس القرعة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى إصلاح نظام الهجرة الأميركي، وطالب الكونغرس بإلغاء برنامج تأشيرة التنوع المعروفة بقرعة الغرين كارد وإنهاء برنامج "لم الشمل" الذي يسمح لمهاجرين شرعيين باستقدام أقارب لهم.