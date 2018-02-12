Accessibility links

logo-print
بحث
من أميركا

الحكومة الأميركية تسجل فائضا في الميزانية قدره 49 مليار دولار

مبنى وزارة الخزانة الأميركية

قالت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين إن الحكومة سجلت فائضا قدره 49 مليار دولار في الميزانية في كانون الثاني/يناير مقارنة مع فائض بلغ 51 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها الشهري بشأن الميزانية إن إجمالي إيرادات الشهر الماضي بلغ 361 مليار دولار بزيادة قدرها 5 في المئة عن مستواها قبل عام، بينما ارتفعت المصروفات 6 بالمئة إلى 293 مليار دولار.

وأضافت أن إجمالي العجز في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2018، التي تنتهي في الثلاثين من أيلول/سبتمبر، بلغ 176 مليار دولار مقارنة مع عجز قدره 159 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017 .

Back to top
XS
SM
MD
LG