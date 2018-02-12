الحكومة الأميركية تسجل فائضا في الميزانية قدره 49 مليار دولار

قالت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين إن الحكومة سجلت فائضا قدره 49 مليار دولار في الميزانية في كانون الثاني/يناير مقارنة مع فائض بلغ 51 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها الشهري بشأن الميزانية إن إجمالي إيرادات الشهر الماضي بلغ 361 مليار دولار بزيادة قدرها 5 في المئة عن مستواها قبل عام، بينما ارتفعت المصروفات 6 بالمئة إلى 293 مليار دولار.

وأضافت أن إجمالي العجز في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2018، التي تنتهي في الثلاثين من أيلول/سبتمبر، بلغ 176 مليار دولار مقارنة مع عجز قدره 159 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017 .