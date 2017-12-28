الولايات المتحدة تستأنف خدمة التأشيرات من تركيا

قالت السفارة الأميركية في تركيا الخميس إن الظروف الأمنية "تحسنت بشكل كاف" يسمح باستئناف خدمات منح التأشيرات المتوقفة منذ شهرين.

وأوضحت السفارة في بيان أصدرته أن حكومة أنقرة التزمت خلال الفترة الماضية بالضمانات التي قدمتها للإدارة الأميركية بشأن عدم وجود تحقيقات تطال موظفي بعثتها الدبلوماسية المحليين، وعدم اعتقال أي من موظفي السفارة أو قنصلياتها لمجرد أداء مهامهم الرسمية.

وأشارت السفارة إلى أن الحكومة التركية تعهدت أيضا بإبلاغ الجانب الأميركي بشكل مسبق بأي نية لديها لاحتجاز أي من موظفيها المحليين في المستقبل.

وأبدت البعثة الأميركية رغم هذا التطور في الأزمة بين البلدين، قلقا جديا بشأن المزاعم ضد موظفيها المحليين الذين تعرضوا للاعتقال، وبشأن قضايا أخرى ضد مواطنين أميركيين اعتقلوا تحت مظلة حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

يذكر أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تشهد توترا منذ أشهر، وتدهورت بشكل إضافي بعد توجيه تهمة "التجسس" إلى موظف تركي يعمل في القنصلية الأميركية في اسطنبول مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وردا على توقيفه، أعلنت السفارة الأميركية في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر تعليق خدمات التأشيرات لغير الهجرة في جميع بعثاتها بتركيا، فردت أنقرة بدورها بإجراءات مماثلة.