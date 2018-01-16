الكشف عن لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا نهاية الشهر

قال السفير الأميركي لدى روسيا جون هنتسمان الثلاثاء إن الولايات المتحدة وضعت لائحة بعقوبات جديدة ضد موسكو من المقرر أن تعلن بحلول نهاية الشهر الجاري.

ولم يكشف السفير وفي تصريحات لوكالة تاس الروسية عن تفاصيل العقوبات الجديدة، لكنه رجح أن تؤثر على العلاقات الأميركية-الروسية على المديين القصير والبعيد.

وستأتي الإجراءات الأميركية الجديدة في إطار قانون "التصدي لأعداء أميركا عبر فرض العقوبات".

وتتهم أجهزة الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل ومحاولة التأثير على الرأي العام ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة عبر حملات إلكترونية ودعائية مكثفة، وهي تهم تنفيها موسكو.

وقال تقرير صدر عن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة إن روسيا تدخلت في سياسة وشؤون 19 دولة على مدى العقدين الماضيين.

ويلفت التقرير إلى كيفية استخدام روسيا أجهزة الأمن الحكومية لمضايقة السياسيين "أو حتى اغتيالهم"، وكذلك الغش في الألعاب الأولمبية وتوفير الحماية "للقراصنة" الروس الذين يهاجمون الشركات الأميركية.