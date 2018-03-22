تنظيم أوزبكي يقاتل بسورية على قائمة واشنطن للإرهاب

وضعت وزارة الخارجية الأميركية تنظيم "كتيبة الإمام البخاري" الذي يقاتل في سورية، على قائمة الإرهابيين العالميين.

وقالت الوزارة في بيان الخميس إن تصنيف الكتيبة "كمنظمة إرهابية عالمية" يهدف إلى حرمانها من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية، وقالت إنه سيجري حجز جميع ممتلكات الكتيبة ومصالحها الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، وحظر دخول الأميركيين في أي تعاملات معها.

وأوضح البيان أن التنظيم هو "أكبر قوة أوزبكية مقاتلة في سورية"، وأنه لعب دورا هاما في القتال في شمال غرب سورية، حيث قاتل إلى جانب جماعات مثل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وقد نشرت "كتيبة الإمام البخاري" في كانون الأول/ديسمبر 2015 شريط فيديو لمعسكر تدريب للأطفال، حيث يتم تعليمهم التعامل مع الأسلحة وإطلاق النار.

وفي شهر نيسان/أبريل 2017 نشر التنظيم شريط فيديو يظهر رجالا مسلحين وهم يشاركون في الاشتباكات.