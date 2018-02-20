واشنطن تضع جماعة 'أنصار الإسلام' على قائمة الإرهاب

وضعت الولايات المتحدة جماعة "أنصار الإسلام" في بوركينا فاسو على قائمة "الإرهابيين العالميين" وفرضت عليها عقوبات، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية في بيان الثلاثاء.

وقال البيان إن العقوبات تتضمن حرمانها من "الموارد التي تحتاجها للتخطيط للمزيد من العمليات الإرهابية وتنفيذها"، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معها.

The @StateDept today designated Ansarul Islam as a Specially Designated Global #Terrorist under E.O. 13224. Ansarul Islam is based in #BurkinaFaso. Details: https://t.co/5z7wQdYWVH pic.twitter.com/A2IMT5glgV — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) February 20, 2018

وذكرت الوزارة أن الجماعة نفذت العديد من الهجمات في شمال بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع مالي، وأشارت إلى الهجوم الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر من عام 2016 ضد الجيش البوركيني، ما أدى إلى مصرع عدد كبير من جنوده.

وأضاف البيان أن الجماعة هاجمت مقرين للشرطة في شباط/فبراير من العام الماضي، ويعتقد أنها أيضا مسؤولة عن مقتل مدير مدرسة وشخص آخر في آذار/مارس الماضي.

وكانت الوزارة قد أضافت الشهر الماضي إلى القائمة اسم القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد باطرفي، وحركة "الصابرين" الفلسطينية، وحركتي "سواعد مصر" (حسم) و"لواء الثورة" المصريتين.