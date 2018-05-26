انتهاكات وقف إطلاق النار.. واشنطن تحذر الأسد

حذرت الولايات المتحدة دمشق من أنها ستتخذ "إجراءات حازمة ومناسبة" ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار، قائلة إنها تشعر بقلق بشأن تقارير أفادت بقرب وقوع عملية عسكرية في إحدى مناطق عدم التصعيد في شمال غرب البلاد.

وحذرت واشنطن أيضا الرئيس السوري بشار الأسد من توسيع نطاق الصراع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة ومناسبة ردا على انتهاكات نظام الأسد بوصفها ضامنا لمنطقة عدم التصعيد تلك مع روسيا والأردن".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء إن القوات الحكومية السورية بدأت في التحرك لمحافظة درعا بجنوب سوريا.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية في سورية إن طائرات حكومية أسقطت منشورات على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في درعا تحث المقاتلين على إلقاء السلاح.

ويأتي التحذير الأميركي بعد أسابيع من هجوم مماثل في منطقة عدم تصعيد في شمال شرق سورية تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية المدعومة من واشنطن.