واشنطن تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن حول سورية

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد في تغريدة إن الولايات المتحدة وثماني دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 طلبت عقد اجتماع طارئ للمجلس الاثنين لبحث التقارير عن وقوع هجوم كيميائي السبت في دوما.

وأضافت هايلي في بيان أن "استخدام الأسلحة الكيميائية لإصابة وقتل المدنيين السوريين الأبرياء أصبح معتادا. على مجلس الأمن أن يجتمع ويطلب إتاحة فورية لدخول المسعفين (دوما) ودعم تحقيق مستقل فيما حدث".

We along with 8 other members have called for an emergency Security Council mtg tomorrow in reference to the horrible chemical weapons attack on innocent civilians in Syria. This is becoming all too common. Strong action is needed. pic.twitter.com/Vt3L5fjVla — Nikki Haley (@nikkihaley) April 8, 2018

وكان الرئيس دونالد ترامب قال في وقت سابق للأحد إن المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في دوما سيدفعون "ثمنا باهظا".

وقال بيان مشترك للجمعية الطبية السورية الأميركية وأجهزة الدفاع المدني التي تعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة إن 49 شخصا لقوا حتفهم في الهجوم.

وذكرت منظمة الخوذ البيضاء إن الهجوم نفذ باستخدام عاز الكلور السام.