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فيديو.. صاروخ توماهوك من المياه إلى منشآت الأسد الكيميائية

الغواصة جون وارنر - أرشيف

نشرت وزارة الدفاع الأميركية مقطع فيديو لصاروخ من طراز توماهوك أطلقته غواصة أميركية خلال الضربات الجوية التي استهدفت الجمعة مواقع في سورية ردا على هجوم كيميائي وقع في دوما بالغوطة الشرقية قبل ما يزيد على أسبوع.

الصاروخ أطلقته الغواصة "جون وارنر" من موقعها شرقي البحر المتوسط واستهدف إحدى المنشآت التي يستخدمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وقال خبراء ومراقبون عسكريون إن "جون وارنر" شاركت في الضربات الجوية بإطلاق ستة صواريخ من طراز توماهوك.​

وشاركت في تلك الهجمات قوات بريطانية وفرنسية. وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجمعة إن القصف استهدف القضاء على قدرات النظام السوري الكيميائية.

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