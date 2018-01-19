جنوب أميركا على موعد مع الدفء بعد برد قارس

واصلت درجات الحرارة انخفاضها الجمعة في جنوب الولايات المتحدة جراء موجة البرد والثلوج غير المعتادة التي تسببت في مصرع نحو 15 شخصا على الأقل بالمنطقة. لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس مطلع الأسبوع.

وقال حاكم ولاية نورث كارولاينا روي كووبر "إنه حدث غير عادي أن تتعرض ولايتنا لهذا الكم من الجليد، نحن لم نعتد على ذلك، ونبذل كل ما بجهدنا" لتجاوز المشكلة.

وقالت لورا بلانجر الخبيرة في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أتلانتا إن درجات الحرارة التي وصلت حد التجمد تسببت ليلة الجمعة في تراكم الجليد على الطرق ما أدى الى إغلاق المدارس والطرق وقطع خطوط الكهرباء، لكنها توقعت ذوبان الجليد قريبا.

وأضافت قولها "نتطلع إلى قدر من الدفء في الجنوب الشرقي ووسط الأطلسي مع ارتفاع درجات الحرارة في النهار إلى ما بين أربع درجات ونصف الدرجة إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر قبل أن تصل إلى نحو 15 درجة تحت الصفر بحلول السبت".

وعلى تويتر أعرب سكان من أتلانتا عن سعادتهم بالارتفاع المتوقع في درجات بعد موجة الجليد التي ضربت مناطقهم:

A I thought it was me or just the snow and cold weather we have had in Atlanta but I see a lot of us on twitter had a eh day, ok day, not so good day. Like the devil was trying to get at me but couldn't. I think since its a new day the storm is over abd we all r going to Shine!! — Anthony Foster (@AntFosterTom) January 19, 2018

وتسببت العاصفة الشتوية في هبوب رياح باردة في الجنوب حتى مسيسبي ولويزيانا وتكساس وأوكلاهوما.

المصدر: رويترز/ مواقع أميركية