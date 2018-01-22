عشرات آلاف الموظفين الأميركيين في منازلهم بسبب "الإغلاق الحكومي"

بقي الآلاف من الموظفين الفيدراليين الأميركيين، الإثنين، في منازلهم بسبب تأثرهم بالإغلاق الحكومي.

وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض مايك مولفاني، إن بعض الموظفين أبلغوا بالبقاء في منازلهم، فيما أبلغ آخرون بالتوجه إلى العمل لأربع ساعات من أجل إنهاء عملياتهم الجارية، ولن يدفع لأي منهم أية أجور.

وستبقى العمليات الحيوية مستمرة في الوكالات الأمنية الأميركية، كما إن الإغلاق لن يؤثر على المعارك في أفغانستان أو في دول أخرى.

كما إن الشرطة وقوات الأمن مستمرة في العمل.

وشهدت الأيام الماضية صراعا "مريرا" بين الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار قانون الموازنة.

ويحتاج مشروع القانون إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ، لايملك الجمهوريون منها سوى 51.