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السينما الأميركية المستقلة ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ

جانب من المؤتمر الصحافي لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

قالت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي الاثنين إن الدورة الثانية له ستعرض 68 فيلما من 28 دولة مع اهتمام خاص بالسينما المستقلة في الولايات المتحدة التي ستحل ضيف شرف للمهرجان.

وقال الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح المدير الفني للمهرجان في مؤتمر صحافي الاثنين بالقاهرة "العبرة ليست بعدد الأفلام لكن بقيمتها الفنية، لدينا هذا العام 68 فيلما من 28 دولة".

وتشارك في المهرجان أفلام من الفلبين والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا وكولومبيا والهند إلى جانب عدد كبير من الدول الأوروبية.

ويهتم المهرجان هذا العام بشكل خاص بالأفلام الأميركية المستقلة وهي الأفلام التي تنتج خارج الاستديوهات الكبرى في هوليوود.

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