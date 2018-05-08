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من أميركا

محكمة فدرالية تمنع نقل متهم أميركي إلى السعودية

مبنى المحكمة الفدرالية في واشنطن

أيدت محكمة استئناف فدرالية في العاصمة واشنطن الاثنين قرار منع الحكومة الأميركية من تسليم مواطن أميركي من أصل سعودي معتقل في سجن عسكري في العراق إلى الرياض، حسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية.

ويحمل الرجل الذي لم يكشف عن اسمه الجنسيتين الأميركية والسعودية واعتقل في سورية منتصف أيلول/سبتمبر الماضي للاشتباه في أنه من مقاتلي داعش، ثم سلم إلى القوات الأميركية في العراق حيث لا يزال محتجزا.

وكانت الحكومة الأميركية تسعى إلى نقل المعتقل إلى السعودية، وفق ما أفاد به موقع The Hill الإخباري، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي أصدرته قاضية محكمة جزئية الشهر الماضي والذي أوقف النقل المزمع للمتهم.

ولم تكشف المحكمة الفدرالية عن حيثيات قرارها الذي جاء في 45 صفحة حسب الموقع.

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