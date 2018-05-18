واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول فنزويلي كبير

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على الرجل الثاني في فنزويلا، زعيم الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو وذلك قبل حوالي يومين من الانتخابات التي يتوقع أن يفوز بها الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت الوزارة في بيان إن كابيلو، الذي كان يشغل في السابق منصب رئيس الجمعية الوطنية، هو واحد من المسؤولين الذين "استغلوا مناصبهم الرسمية للانخراط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال واختلاس أموال الدولة وغيرها من الأنشطة الفاسدة".

وقال البيان إن "الشعب الفنزويلي يعاني من السياسيين الفاسدين الذين يحكمون قبضتهم على السلطة ويزودون جيوبهم الخاصة".

واستهدفت العقوبات أيضا شقيقه وزوجته ورجل أعمال لديه ممتلكات في الولايات المتحدة قامت بتجميدها.

وشملت العقوبات تجميد أي أرصدة لهم وحظر تعامل الأميركيين معهم.

وتأتي العقوبات الجديدة بهدف الضغط على نظام الرئيس الفنزولي الذي سيخوض انتخابات الأحد وسط احتجاجات عارمة.

السيطرة على أعمال شغب

في سياق متصل، قتل تسعة سجناء وحارسان في أعمال شغب شهدها سجن فينيكس في منطقة لارا بغرب البلاد الخميس.

وقالت السلطات إنها سيطرت على الفوضى في السجن وفتحت تحقيقا.

وكانت وقعت مشاجرة بين نزلاء سجن هيليكوايدي في العاصمة كاراكاس الأربعاء حيث يقبع العديد من معارضي الرئيس الفنزويلي، من دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا.