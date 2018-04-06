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عقوبات أميركية ضد شخصيات وشركات روسية

مبنى وزارة الخزانة الأميركية

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 38 شخصا وشركة روسية من بينهم سبعة رجال أعمال مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين و17 مسؤولا في الكرملين.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن من بين الكيانات التي شملتها العقوبات، شركة لبيع الأسلحة ومصرف على علاقة بالنظام السوري.

وأوضح المسؤولون في مؤتمر صحافي أن الولايات المتحدة قررت اتخاذ هذه الإجراءات بتنسيق مع حلفائها الأوروبيين بسبب الأنشطة الروسية المضرة بالاستقرار الدولي وفي مقدمتها دعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد وتقويض الديموقراطية الغربية والتدخل في أوكرانيا.

المصدر: الحرة

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