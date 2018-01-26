عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين روس

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة فرض عقوبات جديدة على 21 شخصا وتسعة كيانات على خلفية الأزمة في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن من بين المشمولين بالعقوبات مسؤولين روسا بينهم نائب وزير الطاقة أندري تشيريزوف الذي يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الشركات التي ساهمت في بناء بنى تحتية في شبه جزيرة القرم.

وتستهدف العقوبات أيضا 11 انفصاليا أوكرانيا مؤيدين لموسكو بينهم وزراء المالية والتجارة والعدل والأمن في الدولتين المعلنتين من طرف واحد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية.

يذكر أن روسيا ضمت شبه الجزيرة التابعة لأوكرانيا في 2014، في خطوة لم تعترف بها الولايات المتحدة.