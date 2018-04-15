عقوبات أميركية جديدة على روسيا

قالت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد إن واشنطن تعد عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت هايلي في مقابلة مع برنامج واجه الأمة الذي تبثه شبكة "سي بي أس" أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيعلن العقوبات الاثنين.

وأضافت "ستؤثر بشكل مباشر على الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة بالأسد واستخدام الأسلحة الكيميائية".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرنسا قد نفذت ضربات ضد أهداف تتعلق ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، ردا على هجوم دوما الكيميائي الذي وقع الأسبوع الماضي في الغوطة الشرقية وأودى بعشرات.

وتعهدت واشنطن بالتدخل في حال وقعت هجمات كيميائية مماثلة موجهة تحذيرا إلى موسكو وطهران.