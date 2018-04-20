هذه شروط الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع روسيا

حددت الولايات المتحدة شروطا لتحسين علاقاتها مع روسيا على رأسها مسألة التدخل الروسي في الانتخابات والوضع في سورية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مستشار الأمن القومي جون بولتون والسفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، وفق ما أفاد به البيت الأبيض في بيان.

وأوضح البيان أن بولتون أكد للمسؤول الروسي أن من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا إقامة علاقات أفضل، لكنه أضاف أن "ذلك سيتطلب معالجة مخاوفنا بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016، والاستخدام الطائش للأسلحة الكيميائية في المملكة المتحدة، والأوضاع في كل من أوكرانيا وسورية".

يذكر أن العديد من القضايا والأزمات الدولية أدت إلى زيادة التوتر بين واشنطن وموسكو رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب على رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين.

وتتهم الاستخبارات الأميركية روسيا بشن العديد من الهجمات الإلكترونية وحملات للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2016.

وكذلك تتهم واشنطن روسيا بدعم الرئيس السوري بشار الأسد وحملتها مؤخرا مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما في السابع من هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب بريطانيا في الخلاف مع روسيا حول تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب الشهر الماضي.

وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات الأميركية وكذبت التقارير حول وقوع هجوم كيميائي في دوما، فيما نفت أي علاقة لها بتسميم سكريال وابنته.

وفرضت الولايات المتحدة وكذلك أوروبا سلسة من العقوبات على روسيا بسبب ضمهما لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.