الأزمة الخليجية.. الإدارة الأميركية تدعو إلى التهدئة

دعا وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان الثلاثاء جميع أطراف النزاع بين قطر و الدول المقاطعة، إلى تهدئة التوتر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون خلال لقاء مشترك بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين ونظيريهما القطريين "من الضروري أن تعمل كل الأطراف على الحد من الحرب الكلامية وأن تتحلى بضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد والعمل من أجل التوصل إلى حل".

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهامات.

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس من جانبه: "وحدة مجلس التعاون الخليجي تعزز فاعليتنا على الكثير من الجبهات، خاصة بشأن مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش ومواجهة تمدد النفوذ الإيراني الخبيث".

وأضاف "ولذلك من الضروري أن يستعيد مجلس التعاون الخليجي تماسكه مع عودة دول الخليج إلى الدعم المتبادل من خلال حل سلمي يسهم في زيادة استقرار المنطقة ورخائها".

وتحدث الرجلان مع نظيريهما القطريين بعد أول دورة من الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الذي بات حدثا سنويا.

وتستضيف قطر قوات أميركية ومتعددة الجنسيات في قاعدة العديد الجوية التي يوجد بها مركز العمليات الجوية المشتركة.