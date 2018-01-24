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الخارجية تضيف سعوديا إلى قائمة "الإرهابيين العالميين"

بيان لوزارة الخارجية الأميركية يدرج قياديا بالقاعدة ضمن الشخصيات الإرهابية

أضافت وزارة الخارجية الأميركية، اسم القيادي بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خالد باطرفي الى قائمتها لـ"الإرهابيين العالميين".

وقالت الوزارة إن باطرفي "سيحرم من الحصول على الموارد التي يحتاجها أو الوصول إلى النظام المالي الأميركي".

وبموجب أمر وزارة الخارجية فإن من "المحظور على الأميركيين التعامل مع باطرفي"، كما إن جميع ممتلكاته أو مصالحه في الولايات المتحدة "محظورة".

وباطرفي هو عضو بارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية المصنف "إرهابيا" وهو سعودي الجنسية ويكنى بـ "أبو المقداد الكندي".

وشغل منصب قائد التنظيم في محافظة أبين اليمينية، وقد هرب من سجن المكلا المركزي جنوب شرق اليمن حينما هاجمه مسلحون عام 2015.

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