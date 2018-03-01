واشنطن ترد على بوتين: مستعدون بالكامل للدفاع عن أنفسنا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) دانا وايت الخميس أن الولايات المتحدة "مستعدة بالكامل" لمواجهة أي تهديد روسي، وذلك في تعليقها على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطوير صاروخ نووي قادر على تجاوز الأنظمة الدفاعية.

وقالت وايت في تصريحات صحافية: "لسنا متفاجئين بتصريحاته (بوتين) وعلى الشعب الأميركي أن يكون على ثقة من أننا مستعدون بالكامل" للتصدي لأي هجوم.

وأكدت "أننا قادرين على الدفاع عن أمتنا بصرف النظر" عما قد يضيفه بوتين إلى ترسانته النووية.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت اعتبرت مباهاة بوتين بالأسلحة الجديدة عملا غير مسؤول ودليلا على أن موسكو تنتهك معاهدات الحد من الأسلحة.

وقالت للصحافيين الخميس: "لا نعتبر ذلك سلوكا مسؤولا للاعب دولي".

ونقل موقع "صوت أميركا" عن السناتور الجمهوري توم تيليز قوله إنه يجب أخذ تصريحات بوتين على محمل الجد.

أما السناتور الديموقراطي بن كاردن فرأى أن ما يثير المخاوف ليس ما تمتلكه روسيا من أسلحة ولكن كيفية استخدامها.

وكان بوتين قد ذكر في خطاب للأمة الخميس أن روسيا اختبرت مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة، من بينها صاروخ نووي تمت تجربته في نهاية 2017 يمكنه أن يصل إلى أي مكان في العالم ولا يمكن للأنظمة المضادة للصواريخ اعتراضه.

ومن الأسلحة الجديدة التي قال بوتين إنها إما قيد التطوير أو جاهزة للاستعمال رأس حربي نووي صغير يمكن تركيبه على صواريخ موجهة، وطائرات نووية دون طيار تعمل تحت الماء، وسلاح أسرع من الصوت وسلاح ليزر.