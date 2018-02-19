الأميركيون يحيون عيد ميلاد الرئيس الأول

يحيي الأميركيون الاثنين "يوم الرئيس" تخليدا لذكرى الرئيس الأميركي الأول جورج واشنطن الذي ولد في 22 شباط/فبراير 1732.

ويختلف اسم المناسبة من ولاية لأخرى، فهناك من يسميه "عيد ميلاد واشنطن" (الاسم الرسمي) أو "يوم الرؤساء" أو "يوم الرئيس"، لكن يظل ثالث يوم اثنين في شهر شباط/ فبراير عطلة فدرالية.

ويتذكر الأميركيون في هذا اليوم مسيرة وانجازات واشنطن ودوره في قيام الولايات المتحدة وتوحيد الجمهورية الفتية آنذاك.

وأصبحت طريقة واشنطن الذي يوصف بأنه "أبو البلاد"، في الحكم وإدارة شؤون الدولة عرفا ومثالا احتذى به الرؤساء اللاحقون.

وكبقية الأعياد الوطنية والمناسبات، تستغل شركات السيارات ومتاجر التجزئة يوم الرئيس لعرض تخفيضات على منتجاتها.

جدير بالذكر أن الحكومة الأميركية أقرت "عيد ميلاد واشنطن" عام 1885.