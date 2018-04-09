البنتاغون: لم نشن ضربات جوية في سورية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الأحد إنها لم تشن أي ضربات جوية في سورية حتى الآن.

وأضاف البيان أن الوزارة تدعم الجهود لمحاسبة من استخدم السلاح الكيماوي في سورية.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قد قال إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقت على مطار التيفور في ريف حمص.

وقال المتحدث باسم البنتاغون كريستوفر شيروود الأحد إن التقارير التي تتحدث عن ضربات أميركية ضد قواعد تابعة للنظام السوري غير صحيحة.

وأضاف شيروود لـ"الحرة" إن الضربات التي سُجلت في سورية هذا المساء غير مرتبطة بأي نشاط عسكري لأي عضو في التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

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