تقرير: خطة أميركية للسلام تطرح بعد رمضان

قال خمسة مسؤولون أميركيون وعضو في مجلس الشيوخ إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطرح خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بين منتصف وآخر حزيران/يونيو المقبل، بعد شهر رمضان مباشرة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادرها القول إن معدي الخطة الرئيسيين، صهر الرئيس ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، شرعا بالفعل في سرية في إبلاغ بعض الحلفاء والشركاء بعناصر الخطة.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت أنها تعد خطة جديدة للسلام، وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض مؤخرا إن الإدارة استكملتها تقريبا.

وأضاف المسؤول لرويترز أن ترامب سيدعم حل الدولتين "إذا اتفق عليه الطرفان“، لكنه لم يحدد ما إذا كان الموقف الأميركي من القضية سيكون في الوثيقة النهائية.