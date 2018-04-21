أعضاء بالكونغرس يطالبون تركيا بالإفراج عن قس أميركي

وقع 66 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة يدعون فيها الرئيس رجب طيب أدوغان للإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا.

وجاء في الرسالة أن مجلس الشيوخ الأميركي يدعم تعزيز العلاقات بين السلطات في الولايات المتحدة وتركيا، لكنه يشعر بقلق عميق أن الحكومة التركية تجاوزت الإجراءات الشرعية في تعاملها مع مدبري الانقلاب الفاشل ما أدى إلى تقويض سلطة القانون في تركيا.

وقالت السناتور الديموقراطية جين شاهين ونظيرها الجمهوري جيمس لانفورد وهما عضوان في لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك إنهما سيدفعان من أجل فرض عقوبات على مسؤولين أتراك في مشروع قانون موازنة مرتقب ردا على حبس برانسون.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعرب عن دعمه لبرانسون في تغريدة هذا الأسبوع كتب فيها "يقولون إنه جاسوس، لكنني جاسوس أكثر منه".

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

ويواجه القس الأميركي الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، تهما تتعلق بالإرهاب تشمل القيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016.

وقد مثل القس الذي كان يشرف على كنيسة في مدينة أزمير غربي تركيا، أمام محكمة لأول مرة الاثنين بعد أكثر من عام ونصف على اعتقاله. وهو يواجه حكمين بالسجن 15 و20 عاما.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في السابع من أيار/مايو.