ارتفاع سعر خام النفط الأميركي

ارتفع سعر النفط الخام الأميركي الاثنين فوق 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في حين قفز خام برنت إلى مستوى مرتفع جديد.

وبلغ سعر الخام الأميركي في سوق العقود الآجلة بنيويورك 70.72 دولارا للبرميل بزيادة قدرها 1.01 دولار.

ووصل سعر خام برنت في سوق لندن إلى 76.17 دولارا بارتفاع قدره 1.30 دولار.

وقال غريغ مكينا كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة في العقود الآجلة "أكسي تريدر" إن "القصة الكبرى هذا الأسبوع ستكون عن النفط والاتفاق النووي. نعرف أنه لا يعجب الرئيس دونالد ترامب"، حسب تصريحاته لوكالة رويترز.

وأضاف "بشكل عام تشير التوقعات بناء على تحركات أسعار النفط، إلى أن الرئيس ترامب سينسحب من الاتفاق".

وقال الرئيس ترامب في وقت سابق الاثنين إنه سيتخذ الثلاثاء قرارا حول الانسحاب أو الاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران، الصفقة التي وصفها في عدة مناسبات بأنها "الأسوأ على الإطلاق".