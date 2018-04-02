مسؤول أميركي: قواتنا باقية في سورية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على تصريحات للرئيس دونالد ترامب بقرب انسحاب القوات الأميركية المنتشرة في سورية، إن هزيمة داعش هناك تبقى أولوية قصوى للإدارة.

وأضاف المسؤول في تصريح لقناة "الحرة" الاثنين، أن القوات الأميركية موجودة في سورية لقتال داعش، وأن القتال لا يزال مستمرا رغم هزيمة التنظيم في معظم الجبهات هناك وصغر مساحة المناطق الخاضعة لسيطرته.

وشدد المسؤول على أن التركيز على هذا الجهد لم يتغير، مؤكدا عزم الولايات المتحدة على القضاء على التنظيم.

وقال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي إن القوات الأميركية في سورية ستغادر مناطق انتشارها هناك "قريبا جدا".

وأضاف خلال كلمة في مدينة ريتشفيلد بولاية أوهايو الخميس "لقد وجهنا ضربات قاضية لداعش. سوف نغادر سورية قريبا جدا. لنترك الآخرين يعتنون بها".

وأضاف "سوف نسيطر مئة بالمئة على أرض الخلافة كما يسمونها، سنستعيدها جميعها بسرعة، بسرعة، لكننا سنخرج من هناك في القريب العاجل".