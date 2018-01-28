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العراق

نائب وزير الخارجية الأميركي يزور العراق

نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن نائب الوزير جون سوليفان سيتوجه إلى العراق على رأس وفد يشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة تهدف أيضا إلى "تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والعراق والشعب العراقي".

وستتركز مباحثات المسؤول الأميركي، حسب البيان، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمار الأجنبي لتسهيل عملية إعادة إعمار العراق.

وسيلتقي سوليفان خلال الزيارة كبار المسؤولين في بغداد وأربيل لبحث "الجهود المشتركة" للحفاظ على هزيمة تنظيم داعش، والأوليات الاستراتيجية الإقليمية، والانتخابات العراقية المقبلة، والتطورات المتعلقة بمنطقة إقليم كردستان.

المصدر: وزارة الخارجية الأميركية

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