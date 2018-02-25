واشنطن: نزع السلاح النووي يجب أن يكون هدف الحوار مع بيونغ يانغ

قال البيت الأبيض الأحد في بيان إن أي محادثات مع كوريا الشمالية يجب أن تؤدي إلى إنهاء برنامجها النووي.

وجاء ذلك بعدما ذكرت تقارير أن الوفد الكوري الشمالي الذي زار الشطر الجنوبي أعرب عن رغبته في الانخراط في محادثات مع واشنطن.

وأفاد البيان أن "الولايات المتحدة تتفق مع جمهورية كوريا (الجنوبية) المستضيفة للألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي على أن نزع الأسلحة النووية يجب أن يكون ثمرة أي حوار مع كوريا الشمالية".

وأضاف البيان أن هناك "مسارا أكثر إيجابية بانتظار كوريا الشمالية في حال اختارت نزع سلاحها النووي. سنرى إن كانت رسالة بيونغ يانغ اليوم بأنها ترغب بإجراء محادثات تشكل أولى الخطوات على مسار نزع أسلحتها النووية".

وقالت الخارجية الأميركية من جانبها أن هناك اتصالا بين واشنطن وسول بشأن رد موحد على بيونغ يانغ.

وقاد رئيس البرلمان الكوري الشمالي كيم يونغ شول وفد بلاده إلى الشطر الجنوبي حيث عقد اجتماعا استمر ساعة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن قبيل حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات جديدة على بيونغ يانغ الجمعة وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها "الأقسى على الإطلاق".