عقوبات أميركية جديدة على كوريا الشمالية

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عقوبات على شبكات تجارية ومالية من كوريا الشمالية في الصين وروسيا، ضمن أحدث الجهود لقطع الأموال عن تطوير البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ.

ووضعت وزارة الخزانة الأميركية أيضا خمس شركات ملاحة وست سفن من كوريا الشمالية على القائمة السوداء.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة تستهدف بشكل ممنهج الأفراد والكيانات التي تمول حكومة كيم جونغ أون وبرامج أسلحتها، وتساعدها في تجنب العقوبات.

ومن بين المستهدفين 10 ممثلين في الصين وروسيا من شركة ريونبونغ الكورية العامة التي تدعم صناعة الدفاع في كوريا الشمالية وهي بالفعل خاضعة لعقوبات أميركية ومن الأمم المتحدة.

وبموجب هذه القرارات، يحظر على الأميركيين التعامل مع هذه الكيانات.