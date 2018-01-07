شرط أميركي مسبق لقبول التفاوض مع كوريا الشمالية

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد إن وقف التجارب النووية الكورية الشمالية يمثل شرطا مسبقا لواشنطن قبل القبول بالتباحث مع بيونغ يانغ.

وأضافت هايلي في مقابلة مع "أيه بي سي نيوز" أن على الكوريين الشماليين "أن يوقفوا تجاربهم. يجب أن يوافقوا على بحث حظر أسلحتهم النووية "قبل الدخول في أي محادثات.

وأشارت إلى أن وقف التجارب النووية يجب أن يستمر "لفترة طويلة بما يكفي" قبل انتقال المفاوضات إلى "المرحلة التالية".

وأبدى الرئيس دونالد ترامب السبت استعداده للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة العديد من عمليات إطلاق الصواريخ وتجربة نووية سادسة في أيلول/سبتمبر 2017 كانت الأشد قوة حتى الآن.

وأشادت هايلي بالمباحثات المرتقبة بين الكوريتين بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستبدأ في 9 شباط/فبراير 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية.