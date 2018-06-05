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في هذا المنتجع يلتقي ترامب وكيم

الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ستعقد في جزيرة سينتوسا جنوب سنغافورة.

المنطقة التي ستستضيف القمة فيها مقرات لوزارة الخارجية السنغافورية والسفارة الأميركية والعديد من الفنادق الفاخرة.

ويقع المنتجع الذي يستضيف القمة على بعد نحو كيلومتر من الشاطئ الجنوبي الغربي للجزيرة.

منتجع سينتوسا -سنغافورة
منتجع سينتوسا -سنغافورة

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على تويتر الثلاثاء إن "مكان انعقاد قمة سنغافورة بين الرئيس ترامب والقائد كيم سيكون فندق كابيلا بجزيرة سانتوسا. نشكر مضيفينا السنغافوريين العظماء على حسن الضيافة".

وقالت الحكومة السنغافورية إن الشرطة ستقوم باجراءات صارمة لتأمين المنطقة مثل الفحص المشدد للأشخاص والمتعلقات الشخصية وحظر نظام الطيران الموجه عن بعد في المنطقة.

فندق كابيلا بجزيرة سانتوسا-سنغافورة
فندق كابيلا بجزيرة سانتوسا-سنغافورة

يتألف فندق كابيلا الذي يستضيف القمة من خمسة طوابق، وهو من تصميم المهندس المعماري البريطاني نورمان فوستر.

افتتح الفندق عام 2009، وهو مشيد على أرض مساحتها 32 فدانا مربعا على طول بحر الصين الجنوبي.

ويضم الفندق 112 غرفة وجناحًا فخما للغاية، وفقا لموقعه على الإنترنت.

تكلف الإقامة لليلة الواحدة 10 آلاف دولار، وتم حجز الفندق بأكمله إلى حين انتهاء القمة.

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