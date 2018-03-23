عقوبات أميركية جديدة على كيان وشخصيات إيرانية

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها فرضت عقوبات على شركة إيرانية و10 أفراد إيرانيين تتهمهم يالقيام بـ"حملة سرقة معلوماتية" طالت جامعات ومؤسسات في العالم.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الأشخاص الـ10 مرتبطون بمؤسسة "مبنا" الإيرانية، وأنهم متهمون بـ"سرقة الملكية الفكرية وبيانات هامة لمئات الجامعات في الولايات المتحدة ودول أخرى وكذلك شركة إعلامية، بهدف تحقيق مكاسب مالية شخصية".

وبموجب العقوبات يتم تجميد موجودات الأفراد والشركة في الولايات المتحدة وحظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم.

وقالت وزارة العدل في بيان منفصل إنها بدأت ملاحقات قضائية ضد تسعة من الأفراد الـ10 وضد معهد مبنا.

وأوضح مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في البيان "سرق المواطنون الإيرانيون التسعة أكثر من 31 تيراوكتيت من الوثائق والمعطيات تابعة لأكثر من 140 جامعة أميركية و30 شركة أميركية، وخمس وكالات حكومية أميركية وأكثر من 176 جامعة في 21 بلدا".

وأضاف أن المتهمين فعلوا ذلك لحساب الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.

وبحسب السلطات الأميركية تم إنشاء معهد مبنا في 2013 "لمساعدة الجامعات ومنظمات البحث العلمي الإيرانية في سرقة بوابات الدخول إلى المصادر العلمية غير الإيرانية".