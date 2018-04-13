نمو ضخم متوقع للبحرية الأميركية

قال مسؤول البنتاغون إن البحرية الأميركية يمكنها الوصول بقوتها إلى 355 سفينة قبل عقد مما كان يعتقد بفضل زيادة ميزانية ووتيرة بناء السفن وكذلك مد خدمة بعض السفن في الأسطول الحالي.

وأوضح مساعد وزير البحرية لشؤون الأبحاث والتطوير والاستحواذ جيمس غيرتس خلال إفادة أمام لجنة القوات المسلحة الفرعية بمجلس النواب الخميس أن أحد الأهداف المهمة للرئيس دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية، وهو زيادة حجم الأسطول الأميركي، قد يتحقق في ثلاثينيات القرن الحالي بدلا من الخمسينيات.

وأضاف أن تنفيذ خطة أكثر نشاطا لبناء السفن إلى جانب مد خدمة المدمرات فئة DDG-51 والمد المستهدف لخدمة سفن أخرى من شأنه تسريع الوصول "لهدف 355 سفينة في ثلاثينيات القرن بدلا من الخمسينيات".

وقال غيرتس إن ميزانية عام 2018 مولت 14 سفينة وهذا يزيد بواقع خمس سفن عن الخطط السابقة.

وللبحرية الأميركية حاليا 282 سفينة في الخدمة.

المصدر: رويترز