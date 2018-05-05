البحرية الأميركية تعيد إنشاء الأسطول الثاني

تعيد القوات البحرية الأميركية إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي بعد نحو سبع سنوات من تفكيكه بينما تضع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) التصدي لروسيا محورا لاستراتيجيتها العسكرية.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية "استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيدا وينطوي على مزيد من التحديات".

وأضاف "الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي".

وفي عام 2011 تم تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.

وقال الجيش الأميركي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن التصدي لروسيا والصين سيكون أولوية.