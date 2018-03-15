تحطم طائرة عسكرية قبالة فلوريدا

لقي طياران في قوات البحرية الأميركية مصرعهما إثر تحطم طائرة من طراز F/A-18F سوبر هورنيت كانا على متنها خلال تدريب قرب سواحل كي ويست بولاية فلوريدا.

وقفز الطياران من الطائرة ذات المحركين التي تحطمت في البحر في الساعة 4:30 تقريبا بعد ظهر الأربعاء بينما كانت على بعد حوالي ميل من مدرج بوكا تشيكا في القاعدة الجوية التابعة للبحرية في كي ويست.

وأفادت وكالة فوكس نيوز بأن الطائرة كانت تحلق بمحرك واحد خلال عودتها إلى القاعدة إثر فقدانها المحرك الثاني على علو منخفض.

ونقل الطياران إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح بليغة، لتعلن البحرية مساء الأربعاء وفاتهما.