قصف أميركي يستهدف متشددين في الصومال

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء مقتل ثلاثة إرهابيين في غارة شنتها طائرة من دون طيار استهدفت حركة الشباب المتشددة في الصومال.

وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إن الغارة نفذت الاثنين قرب بلدة جيليب في إقليم جوبا الوسطى، دعما للحكومة الفدرالية في الصومال.

وأضافت في بيان "تقييمنا أن الغارة لم تسفر عن مقتل مدنيين".

U.S. Conducts Airstrike in Support of the Federal Government of Somalia - https://t.co/uxSsNYQTYp pic.twitter.com/tJMfBX7WZd — US AFRICOM (@USAfricaCommand) February 21, 2018

وبدأ الجيش الأميركي تكثيف هجماتة الجوية ضد المجموعات المتشددة في الصومال بالتنسيق مع حكومة مقديشو، منذ موافقة الرئيس دونالد ترامب على توسيع العمليات العسكرية في ذلك البلد.

وفي العام الماضي شنت الولايات المتحدة 30 غارة استهدفت في الأغلب عناصر في حركة الشباب ومقاتلين تابعين لداعش في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم ذاتي شمالي الصومال.

وتحمل حركة الشباب مسؤولية التفجير بشاحنة مفخخة الذي استهدف العاصمة الصومالية مقديشو في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأسفر حينها عن مقتل 512 شخصا.