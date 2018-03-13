أزمات غزة على طاولة النقاش في البيت الأبيض

يستضيف البيت الأبيض الثلاثاء مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا ودول عربية بهدف بحث سبل تخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية في قطاع غزة.

وذكرت إدارة الرئيس دونالد ترامب في بيان أن الاجتماع عبارة عن جلسة لطرح الأفكار، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستكون ممثلة من قبل مستشار الرئيس جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات ومسؤولين في مجلس الأمن القومي.

ونسبت صحف إسرائيلية لمسؤول في البيت الأبيض قوله إن الجانب الأميركي "سيقدم اقتراحات محددة لكي ينظر فيها (المجتمعون) من أجل مساعدة سكان غزة".

ولم يكن واضحا حتى وقت متأخر الاثنين مشاركة ممثلين من السلطة الفلسطينية في الاجتماع من عدمه. لكن المسؤول الفلسطيني أحمد مجدلاني أعلن السبت أن الفلسطينيين سيقاطعونه.

وسيمثل الجانب الإسرائيلي اللواء في القوات الإسرائيلية يواف موردخاي منسق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بينما لم تتسلم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لغزة، دعوة للحضور، حسب ما نقلت صحيفة جيروسليم بوست عن مسؤولين فيها.

ويأتي الاجتماع فيما تضع الإدارة الأميركية اللمسات الأخيرة على خطة السلام في الشرق الأوسط، حسب ما أفاد به ثلاثة مسؤولين الأحد.