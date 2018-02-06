الولايات المتحدة تسلم الجيش اللبناني مساعدات عسكرية

سلمت الولايات المتحدة ثماني مدرعات قتالية من طراز برادلي إلى الجيش اللبناني، حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية عبر "تويتر" إن زيادة عدد تلك المدرعات القتالية لدى الجيش اللبناني "تزيد قدراته على القيام بمناورات الأسلحة المشتركة".

سلمت الولايات المتحدة🇺🇸الأمريكية ثمان من مدرعات برادلي القتالية الى جيش #لبنان🇱🇧والتي ستزيد من حجم قوة مدرعات البرادلي لدى #الجيش_اللبناني كما تزيد قدراته للقيام بمناورات الاسلحة المشتركة . @LebarmyOfficial @usembassybeirut pic.twitter.com/iLlnWDuJrE — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 6, 2018

ومن جانبها أوضحت السفارة الأميركية في بيروت أن واشنطن قدمت في الأسبوع الأول من شباط/فبراير مساعدات للجيش اللبناني "بأكثر من 11.7 مليون دولار".

ومع تسليم هذه الطلقات المدفعية ال827 من طراز كوبرهيد، يكون قد أنجز تقديم مساعدات أميركية إلى #الجيش_اللبناني في هذا الأسبوع الأول من شهر شباط بقيمة أكثر من 11.7 مليون دولار، بما في ذلك 8 مركبات برادلي و 200 قاذفة قنابل آلية من طراز MK-19



@LebarmyOfficial pic.twitter.com/3wbdKWeh1V — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) February 6, 2018

وتتضمن تلك المساعدات مائتي قاذفة قنابل آلية من طراز MK-19 وكذلك 827 طلقة مدفعية من طراز "كوبرهيد" تقول السفارة إنها "تسد النقص في مخزون الجيش اللبناني الذي استخدم (هذه الطلقات) لهزيمة (تنظيم) داعش في عملية فجر الجرود".