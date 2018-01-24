الخارجية الأميركية: مقتل أربعة أميركيين في اعتداء كابل

قُتل أربعة أميركيين وأصيب اثنان آخران بجروح في اعتداء نفذته حركة طالبان خلال نهاية الأسبوع الفائت ضد فندق انتركونتيننتال بكابل، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء" الذي استهدف الفندق في الـ20 كانون الثاني/يناير.

وأضافت "نقدم تعازينا الحارة لعائلات الذي لقوا مصرعهم ولأصدقائهم ونتمنى شفاء عاجلا للمصابين".

وقتل أكثر من 20 شخصا بينهم 14 أجنبيا في الهجوم الذي نفذه ستة عناصر من طالبان قتلوا بدورهم.

وقضى في الهجوم ذاته سبعة أوكرانيين وفنزويليان وكازاخستاني وألماني في عداد القتلى الأجانب.

وبدأ الهجوم مساء السبت عندما أطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن.