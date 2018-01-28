الأردن يتسلم مروحيات أميركية من طراز بلاك هوك

سلمت الولايات المتحدة قوة الانتشار السريع بالأردن 12 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك بهدف تعزيز الدفاعات الحدودية للمملكة والمشاركة في عمليات خارج الحدود ضد متشددي داعش.

ويقول مسؤولون أميركيون إن المساعدات العسكرية للأردن، تساعد على بناء القدرات العسكرية للمملكة في إطار استراتيجية إقليمية أوسع نطاقا.

وفي حفل التسليم الذي حضره قائد القيادة المركزية الجنرال جوزيف فوتيل ورئيس الأركان الأردني محمود فريحات، هبطت الطائرات الهليكوبتر في إطار عملية محاكاة لإنقاذ رهائن.

وقال هنري ووستر القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالأردن في حفل تسليم الطائرات الذي أقيم في قاعدة الملك عبد الله الجوية شمال شرقي العاصمة عمان: ”الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة الدولة الإسلامية".

وأضاف ووستر: ”القوة قادرة على نقل القوات والإمدادات في أي مكان بالأردن في أسرع وقت لتعزيز أمن الحدود وصد أي عمليات تسلل محتملة".

وطرد مسلحو داعش من أراض شاسعة كان يسيطر عليها في سورية والعراق، على أيدي تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة ويشارك فيه الأردن.