الاقتصاد الأميركي.. وظائف أقل وأجور أعلى

تباطأ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي في ظل انخفاض الوظائف في قطاع التجزئة، قابله ارتفاع في الأجور على أساس شهري في مؤشر على قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 148 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وأضافت أن عدد الوظائف في قطاع التجزئة انخفض 20 ألفا و300 وظيفة في كانون الأول/ ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ آذار/ مارس الماضي.

وزاد متوسط الأجر في الساعة تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، في ذات الشهر بعد زيادة بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر السابق.

واستقر معدل البطالة في الولايات المتحدة من دون تغيير يذكر عند 4.1 في المئة وهو أدنى مستوى في 17 عاما.