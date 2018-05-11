مسؤول أميركي: نقل سفارتنا إلى القدس لم يعزلنا دوليا

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، الجمعة إن افتتاح سفارة واشنطن في القدس بعد نقلها من تل أبيب سيساهم في دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "على أساس الواقع بدل الأوهام".

ونفى المسؤول أن يكون أدى هذا القرار إلى عزل الولايات المتحدة إقليما أو دوليا موضحا أن دولا عربية بدأت تعيد النظر في مواقفها من إسرائيل.

وأشاد باعتراف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد القصف الإيراني.

وتوقع المسؤول مشاركة حوالي 800 شخص في حفل افتتاح السفارة الاثنين المقبل من بينهم أعضاء في الكونغرس ومسؤولون أميركيون.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب لن يشارك في حفل افتتاح السفارة، وسيترأس نائب وزير الخارجية جون سوليفان وفد واشنطن خلال المراسم.